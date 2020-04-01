Гендиректор ВОЗ направил письмо президенту Азербайджана

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус направил письма президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и лидерам других стран.

Как сообщает АПА, в письме гендиректор ВОЗ приветствует политику и шаги, предпринимаемые президентом Азербайджана в направлении ограничения влияния и масштабов пандемии COVID-19.

Обращаясь к международной общественности, Т.Гебреисус просит осуществить ряд фундаментальных шагов, в том числе усиление координации между государственными структурами, прекращение общественных мероприятий, приспособление государственных организаций к новым условиям для проведения тестов, осуществления мер по изоляции и выполнению требований карантина; соблюдение личной гигиены, оказание экономической помощи лицам, наиболее пострадавшим от пандемии и другие шаги.

В этом контексте следует отметить, что предложения ВОЗ являются составной частью мер, осуществляемых под руководством президента Ильхама Алиева.

В письме говорится, что внедрение предложенных шагов в Азербайджане на протяжении длительного времени еще раз подтверждает то, что в нашей стране борьба с коронавирусом ведется в верном направлении. В этом плане политика, осуществляемая в Азербайджане, может быть примером для ряда стран.

Отметим, что Азербайджан очень быстро отреагировал на распространение инфекции. Был создан оперативный штаб при Кабинете Министров, налажена координация между государственными структурами, населению была подробно разъяснена важность таких мер, как социальное дистанцирование, закрыты сухопутные границы, резко снижено число авиарейсов, закрыты вузы, школы, дошкольные учреждения, введены ограничения, карантинный режим, большое количество людей, вернувшихся с заграницы, помещено в карантин. Для лечения больных коронавирусом в стране выделено более 10 больниц.

Распоряжением главы государства для снижения социально-экономических последствий коронавируса COVID-19 выделен 1 млрд. манатов. Тем самым государство еще раз доказало, что в центре его социальной политики стоит гражданин Азербайджана. В ближайшее время будет оказана помощь работникам субъектов предпринимательства, наиболее пострадавших от пандемии. Кроме того, учрежден Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Здесь нужно отметить и то, что для государства не было проблемой полное финансирование этого фонда; за счет перечисления средств в фонд граждане Азербайджана продемонстрировали солидарность со страной и друг с другом.

Азербайджан с первых же дней сотрудничает с ВОЗ в борьбе с COVID-19, пригласил экспертов этой организации. Рекомендации, содержащиеся в отчете миссии, учитываются соответствующими государственными структурами. В то же время, продемонстрировав глобальную солидарность в борьбе с коронавирусом, Азербайджан оказал добровольную финансовую помощь ВОЗ.