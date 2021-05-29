Гендиректор компании «Белавиа» Игорь Чергинец прокомментировал ситуацию с закрытием воздушных коридоров странами Запада для самолетов беларусской авиакомпании. В сообщении на своей странице в Facebook 29 мая Чергинец обвинил правительства зарубежных стран в «особой фашисткой извращенности».

«Совет ИКАО собрался и принял решение расследовать посадку самолета Ryanair в Минске до 25 июня. Но сегодня, не дожидаясь даже начала расследования, <…> страны фактически ввели санкции против «Белавиа», которая никаким боком не имеет отношения к данному инциденту. Явно спланированные действия правительств по закрытию не только их стран для посадки наших бортов, но даже с особой фашисткой извращенностью закрывают один за одним воздушные коридоры. <…> Подлость», — написал он.

Чергинец указал на то, что санкции Запада против авиакомпании бессмысленны и беспочвенны, так как экстренная посадка самолета Ryanair 23 мая в Минске никак не связана с деятельностью беларусской авиакомпании.

«Мы не сократим персонал на 50%, как вы бы хотели. Мы прорвемся! Васильки останутся в небе, мы будем летать», — резюмировал он.

Накануне «Белавиа» cообщила об отмене рейсов в Таллин с 28 мая по 28 августа 2021 года. Отмечается, что данное решение принято в связи с наличием запрета на выполнение полетов от авиационных властей Эстонии.

«Белавиа» отменила рейсы в Польшу, Италию, Нидерланды, Германию, Австрию, Бельгию, Испанию, а также в российский Калининград. В тот же день Эстония запретила белорусским авиакомпаниям полеты в воздушном пространстве страны.

При этом премьер-министр Белоруссии Роман Головченко на встрече со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным 27 мая сообщил, что республика призывает Россию восстановить полноценное авиасообщение и открыть для белорусского авиаперевозчика новые направления на территории РФ.

На саммите Евросоюза было принято политическое решение запретить белорусских авиакомпаниях полеты в ЕС. Международные авиакомпании отказались от использования воздушного пространства Белоруссии. В Евросоюзе также призвали принять в отношении республики дополнительные целенаправленные экономические санкции.

Ситуации предшествовал инцидент с экстренной посадкой лайнера авиакомпании Ryanair 23 мая в Минске из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После посадки судна его задержали (lenta. ru)