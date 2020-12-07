Генассамблея ООН призвала Россию прекратить оккупацию Крыма

Генеральная Ассамблея ООН в очередной раз приняла резолюцию, призывающую Россию немедленно, полностью и безоговорочно прекратить оккупацию Крыма, сообщает Голос Америки.

За резолюцию проголосовали 63 страны, 17 выступили против, а 62 воздержались.

В документе осуждается «продолжающаяся временная оккупация Российской Федерацией части территории Украины, а именно Автономной Республики Крым и города Севастополь», и подтверждает непризнание ее аннексии.

В тексте выражается обеспокоенность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма и продолжающейся дестабилизации обстановки в Крыму вследствие поставок современных систем вооружений из РФ. В документе также говорится, что оккупация Крыма вредит архитектуре международной безопасности и режиму контроля над вооружениями.

Резолюция «настоятельно призывает Российскую Федерацию как оккупирующую державу немедленно, полностью и безоговорочно вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию территории Украины».

Документ также призывает Россию воздерживаться от подготовки крымских детей с к военной службе в рядах вооруженных сил РФ и прекратить вовлекать крымские образовательные учреждения в российскую систему «военно-патриотического» воспитания.