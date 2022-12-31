Генеральная Ассамблея ООН на последнем заседании в году приняла бюджет организации на 2023 год в размере $3,4 млрд. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-секретарь председателя Генеральной Ассамблеи ООН Полина Кубияк.

«Размер бюджета составил $3,4 млрд», — сказала она.

Бюджет был принят Генеральной Ассамблеей без голосования после утверждения в пятницу Пятым комитетом ООН.

«Я благодарю Пятый комитет, его председателя и секретариат за то, что они обеспечили адекватное финансирование нашей организации для борьбы с многочисленными взаимосвязанными кризисными ситуациями, с которыми сталкивается мир», — заявил председатель 77-й сессии Генеральной Ассамблеи Чаба Кёрёши, закрывая заседание, которое транслировалось на сайте всемирной организации.

В 2022 году размер бюджета составлял $3,1 млрд.