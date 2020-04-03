Генассамблея ООН не приняла вариант декларации РФ

Генеральная ассамблея ООН одобрила в Нью-Йорке резолюцию под названием «Глобальная солидарность в борьбе с коронавирусным заболеванием». Документ принят в результате консенсуса.

Государства ООН призвали «активизировать международное сотрудничество» для сдерживания пандемии, а также прибегнуть к обмену информацией, научными знаниями и передовым опытом. Отдельно в документе подчеркивалась особая роль Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и ООН в борьбе с распространением вируса нового типа.

Между тем, как отмечает агентство AFP, Россия «безрезультатно» настаивала на другой версии декларации. По данным агентства, в ней содержался косвенный призыв к отказу от международных санкций в условиях пандемии. В тексте упоминалось, в частности, «согласие государств сотрудничать между собой и с ВОЗ», а также «отказаться от торговых войн и применения односторонних санкций, принятых в обход Совета Безопасности ООН», указывалось в сообщении на сайте российского постпредства при всемирной организации.

В отличие от постановлений Совбеза ООН резолюции Генассамблеи не носят юридически обязывающего характера. (DW)