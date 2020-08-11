Где логика?!

5 августа сего года, вроде ничем не примечательный день, принес азербайджанцам радостную весть. Уставшие от заточения у себя же дома в связи ужесточенным карантинным режимом, введенным из-за пандемии коронавируса, граждане наконец-то вздохнули с облегчением.

Отменили порядком надоевшие смс-разрешения, стали функционировать некоторые объекты, и главное, сняли запрет на посещение пляжей. О пляжах мы поговорим чуть ниже, а пока акцентируем внимание на все той же пресловутой несознательности некоторых азербайджанцев.

Стоило Оперативному штабу при Кабинете министров чуть ослабить режим карантина, как несознательные или не до конца понимающие всю опасность смертельного вируса граждане, почуяв вкус свободы, словно с цепи сорвались. Решив, что болезнь позорно отступила (благо статистические данные за последние дни говорят о снижении числа инфицированных), они раньше времени наплевали на все установленные правила. Хотя никто не отменял ни ношение медицинских масок, ни соблюдение социальной дистанции. И вот пара примеров.

Так, сотрудникам правоохранительных органов Бейлаганского РУП стало известно, что в нарушение режима карантина в селе Аллахярлы местные жители устроили поминки по усопшему. Явившиеся на место полицейские прервали поминальную церемонию, а в отношении восьмерых человек были выписаны штрафы.

Мы, конечно же, понимаем и с уважением относимся к традициям, однако необходимо понять: усопшему уже не поможешь, а вот проведение подобных церемоний в период пандемии, может привести (не приведи Господь) к новым смертельным случаям.

Это темная сторона, скажем так, траурная сторона «медали». Но такая же беспечность наблюдается и на другой стороне, светлой и радостной стороне медали.

Как сообщают местные СМИ, в Шабране местные жители намеревались провести церемонию обручения. Однако прослышавшие об этом стражи правопорядка, появившиеся в доме, где проходило обручение, омрачили торжество. Как и в Бейлаганском районе, здесь были оштрафованы восемь человек. Разные районы, противоположные по сути церемонии, а число оштрафованных одинаковое.

Ну, а теперь о пляжах. Несмотря на то, что запрет на купание был снят Оперштабом, тем не менее, и в этом случае дела обстоят не лучшим образом. Глядя на фотографии с наших пляжей, которыми пестрят отечественные СМИ, понимаешь, что решение Кабмина было преждевременным. Ни тебе масок, ни социальной дистанции. Скорее, сегодня наши пляжи напоминают муравейник.

В таком случае возникает вопрос: почему несколько десятков человек в период пандемии не могут собраться на поминках или обручении, а вот на пляжах, где отдыхающих в разы больше, граждане могут находиться в опасной близости друг от друга без проблем?

На этот вопрос могли бы дать ответ сотрудники Оперштаба, но вряд ли он будет вразумительным. Если учесть столь парадоксальное решение, которое по сути сводится к латинской крылатой фразе: «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку». Ну, или наоборот. Мы не призываем вновь закрыть пляжи или позволить проводить различные церемонии, но кто-нибудь логику во всем этом видит?..