Где армянский сказочник купил нож элитного турецкого подразделения Komando?

Распространявшему в дни военных действий байки об успешных для армянской армии боях, российскому блоггеру и создателю проекта Wargonzo Семену Пегову не дают покоя лавры барона Мюнхгаузена. Своими сомнительными репортажами с карабахской войны Пегов уже удостоился от лидера Союза добровольцев Донбасса Игоря Стрелкова звания рассказчика армянских сказок.

Этот прислужник скандального российского медиамагната Арама Габрелянова продолжает из кожи вон лезть, чтобы выслужиться перед хозяином. На этот раз Пегов разразился «сенсацией» о том, что на стороне Азербайджана якобы сражался элитный турецкий спецназ Komando.

В качестве «доказательства» он опубликовал снимки, сделанные армянскими солдатами на мартунинском участке фронта. На этих кадрах запечатлен трофейный боевой нож. По утверждению Пегова, этот нож изготовлен по спецзаказу для элитного турецкого подразделения Komando и указывает на то, в боях в Карабахе принимали участие турецкие спецназовцы.

Пегов в очередной раз демонстрирует свою глупость, так как на этих фотоснимках изображен охотничий нож, который можно приобрести в онлайн-магазинах во многих странах, включая Россию.

Подобные изделия можно приобрести и через турецкие онлайн-магазины, и не факт, что Пегов его «нашел» в Карабахе. К тому же, если этот нож является трофейным, то почему же не предъявляют его владельца, пленного или мертвого? Боюсь, что Пегов затруднится ответить на этот важный вопрос.