Газовое фиаско России

Вполне очевидно, что переговоры между Украиной и Россией по газовым вопросам закончатся успешно и стороны подпишут соответствующее соглашение.

И это после всех ультиматумов и твердых обещаний Москвы прекратить транзит через украинскую газотранспортную систему (ГТС) уже 1 января 2020 года. Причем с приближением конечной даты ультиматумы и давление усиливались, к этому подключились сначала премьер-министр Дмитрий Медведев, а затем и сам Владимир Путин.

Очень в Москве надеялись, что к давлению на Киев подключится Евросоюз, и поэтому согласились на трехсторонние переговоры. Очень скоро выяснилось, что Брюссель не склонен становиться на московскую сторону, и предпочитает взвешенную позицию.

В российской позиции собственно газовые и коммерческие вопросы присутствовали исключительно как дополнение к политическим. Главным было так называемое нулевое требование. Киев должен был отказаться от $3 млрд, которые присудил Стокгольмский арбитраж и от всех последующих исков, в том числе и аресту ценных бумаг и акций Газпрома в ряде европейских стран.

Первым из российских рук выпал козырь опасности нехватки газа в Европе и Украине в осенне-зимний период. О такой опасности твердили на федеральных телеканалах и так часто, что сами стали верить в эту легенду. И это при том, что в Газпроме и профильных министерствах прекрасно знали о больших запасах газа, закаченных в летний период в подземные хранилища в Европе и Украине.

Следствием блефа на запугивание потенциальных покупателей стало то, что Европа переполнилась газом, а тут и теплая зима уменьшила потребность в голубом топливе. В результате цены пошли вниз и достигли минимального уровня за последние несколько лет. В результате Газпром несет финансовые потери, но обвинять в этом некого, кроме самих себя.

Во-вторых. В Москве решили увязать вопрос транзита через украинскую ГТС с прямыми поставками газа в Украину. И даже обещали скидку в 25%. Ставка была на то, что среди украинских элит найдутся те, кто купится на очередной российский пряник и окажет давление на власть в Киеве. Известные пророссийские силы и политики получили задание развернуть пропагандистскую кампанию на своих каналах с целью привлечения граждан к поддержке идеи вроде бы дешевого газа.

Надо отдать должное украинскому правительству. Уже в сентябре-октябре от президента Владимира Зеленского было дано поручение снизить для населения стоимость газа и отопления. Это полностью девальвировало разговоры о дешевом газе от России, и тема быстро сошла на нет.

В-третьих. Какое-то время в Москве пугали, в основном себя, тем, что процесс анбандлинга — отделения деятельности оператора ГТС от добычи и поставки природного газа и электрической энергии — не пройдет сертификации в европейских структурах и заключать договор о транзите будет просто не с кем. На заявление руководителей «Нафтогаза», что все идет по плану, снисходительно и высокомерно обвиняли в незнании брюссельской бюрократии.

В какой-то момент в Москве поняли, что процесс сертификации идет успешно, и несколько притихли. Московский козырь превратился в пропагандистскую пыль, когда 17 декабря секретариат Энергетического Сообщества согласовал выдачи сертификации Оператору газотранспортной системы Украины. Тем самым подтверждено, что через украинскую ГТС можно осуществлять транзит российского газа в соответствии с правилами на энергетическом рынке Европы. Тогда в Газпроме выдавили из себя, что согласны вести переговоры по европейским правилам и нормам от чего раньше отказывались.

В-четвертых. Киев категорически отказался связывать транзит газа и поставки его в Украину. В стране уже действует несколько независимых украинских и европейских трейдеров, и Газпром может стать одним из них. Это предусмотрено европейскими нормами и нет оснований от них отходить.

Не нужны какие-то отдельные скидки на стоимость газа, которые обусловлены политическими причинами. Цена газа должна определяться так как это происходит в Европе. Берется стоимость газа в хабе, в частности, в австрийском Баумгартене и к ней добавляются затраты на доставку. Все прозрачно и всем понятно.

В-пятых. Окончательно Газпром начал уступать после введения американских санкций против «Северного потока-2». В Москве были почему-то уверены, что успеют достроить морскую часть газопровода, пока раскачается вашингтонская бюрократия. Тот факт, что конгресс на двухпартийной основе принял бюджет Пентагона, в котором были прописаны санкции против «Северного потока-2», Трамп практически мгновенно его подписал, а госдепартамент на следующий день ввел их в действие оказался крайне неприятным сюрпризом для российского руководства.

Швейцарско-нидерландская компания Allseas немедленно отвела три своих судна-трубоукладчика — Pioneering Spirit, Solitaire и Fortitude. Тем самым прокладка «Северного потока-2» замерла в 160-180 км от берега. Хотя в Москве настаивают, что через год закончат прокладку, пока в этом есть сомнения.

Как сказал известный российский эксперт Михаил Крутихин на канале Форум свободной России, нет ни одного иностранного судна, которое согласилось выполнять работы по этому проекту. У Газпрома и российских компаний таких судов нет.

Собственно это подтвердил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов. По его словам, если ОСК получит такой заказ, то потребуется примерно два года на проектирование и четыре года на строительство.

В Москве на самом высоком уровне заверяют, что смогут завершить строительство газопровода своими силами с помощью имеющихся судов. Здесь блеф очевиден. Судно «Фортуна», которое находится на Балтике лишено системы позиционирования необходимой для продолжения работ. Небольшое судно «Дефендер» не может работать на таких глубинах. На Дальнем Востоке есть судно «Академик Черский», о котором говорят в Москве как о продолжателе работ по «Северному потоку-2», но ему до Балтики идти довольно долго и оно тоже не имеет системы позиционирования. Заметим, что система позиционирования позволяет удерживать судно в нужном положении без буксиров и якорей.

Все это заставило Москву пойти на уступки в вопросе транзита и согласиться выплатить $3 млрд. «Нафтогазу» по решению Стокгольмского арбитража. В любом случае транзит через украинскую ГТС сохранится, так как даже в случае введения в строй «Северного потока-2» его сухопутное продолжение в Германии EUGAL не сможет принять российский газ больше чем 50% своей мощности. И зачем потратили $120 млрд. на потоки в обход Украины, если все равно без нее не обойтись.

Маленький штрих к общей картине. В Афинах 2 января будущего года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, президент Кипра Никос Анастасиадес и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подпишут соглашение о строительстве газопровода EastMed в восточном Средиземноморье. Он удовлетворит около 10% потребностей Европы в природном газе. Добавим к этому газопровод из Азербайджана, и получается, что в ближайшее время доля Газпрома на европейском рынке газа начнет уменьшаться.

Кремль потерпел в газовом вопросе фиаско, сродни стратегическому поражению. Там в очередной раз пропустили кардинальное изменение технических средств добычи и доставки энергоресурсов. Газ не стал политическим оружием в руках Кремля, а все больше становится таким же коммерческим товаром, как другие энергоресурсы.

Для Украины это очень важное достижение. Было наглядно показано, что твердая и правильная политика противодействия энергетическому диктату Москвы приносит свои плоды.

Тем не менее, этот успех не следует переоценивать. Это только очередной раунд и следующие не менее тяжелые еще впереди.