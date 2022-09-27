Датские власти призвали суда держаться подальше от острова Борнхольм после того, как ночью в этом районе произошла утечка газа из российского газопровода «Северный поток-2», сообщает Reuters.

Правительство Германии заявило, что находится в тесном контакте с датскими властями, чтобы выяснить причины аварии. Министерство энергетики Дании от комментариев отказалось.

Оператор «Северного потока-2» сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Не смотря на то, что «Северный поток-2» так и не был введён в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров газа – за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.

Утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.

Вечером 26 сентября оператор «Северного потока — 1» также зафиксировал падение давления на обеих нитках газопровода. Причины не сообщаются. (svoboda.org)