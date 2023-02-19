Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, что экс-президент республики Михаил Саакашвили вернулся в страну, чтобы совершить революцию, передает РИА Новости.

«Идеей возвращения было осуществление революции и инспирация массовых убийств», — сказал он.

Однако, по словам Гарибашвили, Саакашвили «был безуспешным» и он попал в тюрьму.

«Мы перевели его в частную клинику, где он лечится более восьми месяцев», — напомнил он.

Как отметил премьер, грузинское правительство обеспечивает экс-президенту «максимальный комфорт и предоставляет привилегии», которые отсутствуют у других заключенных.

Он также назвал Саакашвили «хорошим актером».

Глава правительства добавил, что власти Грузии предложили членам семьи бывшего главы государства привести любого врача из любой клиники мира, если они утверждают, что грузинские врачи не в силах ему помочь.

«Вы видите много ложной информации от лоббистских компаний семьи Саакашвили… То, что вы видите в соцсетях, не является реальностью. Мы строим демократические институты в стране, Саакашвили совершил тяжелые преступления, никто не может стоять выше закона. Он провел два дня в контейнере когда приплывал из Одессы в Грузию для того, чтобы совершить революцию»,— заявил премьер.

Ранее власти Грузии пообещали, что экс-президент страны Михаил Саакашвили не будет амнистирован.