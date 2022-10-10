«Состоится экстренное заседание G7 в связи с недавними атаками России на ряд городов Украины».

Об этом Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Twitter.

По его словам, в ходе телефонного разговора с председательствующим в G7 канцлером Германии Олафом Шольцем была достигнута договоренность о проведении заседания.

«Запланировано мое выступление, я расскажу о совершенных Россией террористических актах. Мы также обсудили вопросы усиления давления на Россию и помощи в восстановлении поврежденной инфраструктуры», — отметил Зеленский.