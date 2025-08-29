Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об оказании финансовой поддержки футбольному клубу «Карабах».

Согласно распоряжению, в связи с выходом клуба в этап Лиги чемпионов УЕФА из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики футбольному клубу «Карабах» выделено 5 миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в размере, указанном в части 1 настоящего распоряжения. Кабинет министров Азербайджанской Республики должен решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.