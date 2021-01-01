Футболист «Манчестер Юнайтед» дисквалифицирован на три матча за расизм

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани дисквалифицирован на три матча и оштрафован на 100 тыс. фунтов стерлингов за публикацию в социальных сетях комментария расистского характера.

Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Англии (FA), передает ТАСС.

Кавани признал свою вину. Также ему предстоит пройти очное обучение.

29 ноября уругваец, отвечая на поздравления от одного из подписчиков, написал в Instagram комментарий с расистским подтекстом. 33-летний футболист удалил этот пост спустя три часа, однако FA все равно провела расследование.

Кавани стал игроком английского клуба в октябре 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.