Владимир Путин запретил органам власти России и госкомпаниям с 1 января 2025 года использовать средства защиты информации, разработанные в так называемых недружественных странах. Такая норма содержится в подписанном в воскресенье указе президента России «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности».

В документе также содержится норма о создании в госорганах и компаниях должностей заместителей руководителей, отвечающих за информационную безопасность, и структурных подразделений, отвечающих за защиту от хакерских атак.

Указ также требует от руководителей организаций давать беспрепятственный доступ к своим информационным ресурсам сотрудникам ФСБ для мониторинга на предмет соблюдения информационной безопасности. ФСБ своим распоряжением должна установить переходный период, в течение которого такой доступ должен быть обеспечен. (svoboda.org)