ФСБ РФ развернула в Армении пять дополнительных погранпостов

ФСБ РФ развернула пять дополнительных пограничных постов на границе в Армении.

Как передает ТАСС, об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников на совещании с президентом Владимиром Путиным.

«ФСБ на базе пограничного управления ФСБ в Республике Армении развернула пять дополнительных пограничных постов — два поста на границе Армении и Нахичеванской Республики — это Ерасх и Пайрур Сейвак, два поста на границе Армении и Ирана — Мигри и Сыгырт и пятый пост на границе — Тех», — сказал Бортников.

Он отметил, что все необходимые мероприятия осуществлены по согласованию с пограничными органами Армении. «И мы вошли в контакт с азербайджанскими пограничниками, установили необходимые отношения, обмениваемся информацией. Пограничники несут службу в режиме охраны государственной границы», — сказал директор ФСБ.