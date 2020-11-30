Французский фотограф показал варварство армян в Карабахе: На меня оказывают давление, но я не остановлюсь

Один из самых известных фоторепортеров мира Реза Дегати из Франции продолжает доносить миру правду о вандализме армян на азербайджанской земле, ущербе, который нанес агрессор и на восстановление которого уйдут долгие годы.

Напомним, что Реза Дегати документировал еще хронику Первой Карабахской войны. Сегодня он снова рядом с азербайджанским народом, выступая за справедливость и мир в Карабахе.

Как сообщает #, новые снимки, которые опубликовал фотограф на своей странице в Instagram буквально несколько часов назад, повергли в шок его многочисленных подписчиков.

Дегати показал, во что армяне превратили мечеть Гияси в Агдаме:

«Вандализм в отношении культурного, духовного и религиозного наследия неприемлем. За последние несколько дней я увидел в Карабахе разрушенные кладбища, сожженные дома и мечети, некоторые из которых были превращены в хлев. Как и эта мечеть 18 века, в которой армяне держали коров. Когда его обнаружили азербайджанцы, там стоял невыносимый запах, все было изгажено. Реконструкция и реабилитация этих зданий — это долгий процесс», — написал Реза Дегати текст к опубликованным снимкам, демонстрирующим невообразимую свирепость армянских агрессоров, посягательство на святыни.

Подобные варварские деяния имеют четкую формулировку — преступления против человечества.

Посещение освобожденного Агдама произвело на французского фотографа угнетающее впечатление. Он намерен и далее знакомить мир с вопиющими деяниями Армении.

А на днях в Агдаме состоялась мобильная выставка-презентация фотоснимков, снятых Резой Дегати в Карабахе в 90-х годах.

На выставке фотограф рассказал журналистам об истории снимков, обратил внимание на фотографии Джума-мечети в Агдаме и рассказал, что в эту мечеть приносили людей, зверски убитых армянами. Женщины на снимке собираются перед мечетью в поисках обезображенных тел своих близких:

«В феврале 1992 года я услышал во Франции, что был совершен Ходжалинский геноцид. Я прибыл в Баку, затем отправился в Агдам. За мечетью собрались сотни людей из Ходжалы. Они ждали, когда Общество Красного Креста принесет тела. Сюда привозили трупы, все искали тела своих близких. Трупы были обморожены, с вырезанными глазами и отрезанными частями тела», — с болью в голосе рассказывает Р.Дегати журналистам.

Эти фотографии Реза Дегати демонстрирует всему миру, вызывая гнев со стороны армян.

«Во Франции проживают 500 тысяч армян. Из-за этих фотографий на меня постоянно оказывают давление. Но какое бы давление на меня не оказывали, я все равно буду говорить правду», — заявил он.

Фотограф пообещал, что после съемок в Карабахе он проведет масштабную выставку.