После завершения Недели моды в Париже звезды начали привозить постельных клопов в США. Об этом сообщает TMZ.

Как уточняет издание, насекомым «посчастливилось добраться до голливудских звезд, возвращающихся в США». Теперь организация, специализирующаяся на вредителях, делает строгое предупреждение всем путешественникам из Франции.

Сертифицированный энтомолог и старший вице-президент по связям с общественностью Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Джим Фредерикс выдвинул ряд предупреждений.

«Все знаменитости, посещавшие показы мод или проживавшие в фешенебельных парижских отелях, должны тщательно проверить свой багаж и постельное белье — это касается и тех, кто останавливался в самых престижных отелях. 5 звезд или одна — клопам все равно, и они стремятся пробраться в любую обстановку», — сообщил Фредерикс.

Он также добавил, что любые признаки наличия экзоскелета или фекальных пятен являются верным признаком наличия клопов. В качестве профилактики эксперт посоветовал хранить багаж вне спален.

Засилие клопов в Париже и других городах Франции вызвало волну инсектофобии и ребром поставило вопрос о чистоте и гигиене на предстоящих в будущем году Олимпийских играх, которые принимает столица Франции.

Примерно так описывают ситуацию французские и многие зарубежные СМИ, и отчасти это правда. Но только отчасти.

Правда заключается в том, что за последние недели клопов стали замечать все чаще, однако в целом такая тенденция наблюдается уже несколько лет.