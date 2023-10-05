После завершения Недели моды в Париже звезды начали привозить постельных клопов в США. Об этом сообщает TMZ.
Как уточняет издание, насекомым «посчастливилось добраться до голливудских звезд, возвращающихся в США». Теперь организация, специализирующаяся на вредителях, делает строгое предупреждение всем путешественникам из Франции.
Сертифицированный энтомолог и старший вице-президент по связям с общественностью Национальной ассоциации по борьбе с вредителями Джим Фредерикс выдвинул ряд предупреждений.
«Все знаменитости, посещавшие показы мод или проживавшие в фешенебельных парижских отелях, должны тщательно проверить свой багаж и постельное белье — это касается и тех, кто останавливался в самых престижных отелях. 5 звезд или одна — клопам все равно, и они стремятся пробраться в любую обстановку», — сообщил Фредерикс.
Он также добавил, что любые признаки наличия экзоскелета или фекальных пятен являются верным признаком наличия клопов. В качестве профилактики эксперт посоветовал хранить багаж вне спален.
Засилие клопов в Париже и других городах Франции вызвало волну инсектофобии и ребром поставило вопрос о чистоте и гигиене на предстоящих в будущем году Олимпийских играх, которые принимает столица Франции.
Примерно так описывают ситуацию французские и многие зарубежные СМИ, и отчасти это правда. Но только отчасти.
Правда заключается в том, что за последние недели клопов стали замечать все чаще, однако в целом такая тенденция наблюдается уже несколько лет.
«Каждый раз в конце лета мы наблюдаем заметное увеличение количества клопов, — говорит энтомолог Центральной больницы Марселя и ведущий специалист по les punaises (так по-французски именуются эти создания) Жан-Мишель Беранже. — Это связано с тем, что в июле и августе люди много перемещаются и привозят их с собой в багаже. И в каждом новом году сезонный рост выше, чем в прошлом».
В Париже к старым страхам встретить клопа в собственной квартире (за последние пять лет, по официальным данным, каждый десятый житель имел такой печальный опыт) прибавились и новые страхи.
Хотя сообщения о том, что клопов видели уже и в кинотеатрах, пока не подтвердились, власти отнеслись к этому со всей серьезностью. Как и к утверждениям, что кого-то уже укусили в поезде.
Так что и парижская мэрия, и офис президента призывают к срочным мерам. Это свидетельствует о том, насколько серьезно они отнеслись к этой проблеме и как стремятся сохранить хороший имидж Парижа накануне Олимпийских игр.