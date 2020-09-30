Французская Total спрогнозировала конец нефтяной эпохи

Французская компания Total, которая занимается добычей нефти и газа, спрогнозировала конец нефтяной эры. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, аналитики компании выразили уверенность в том, что мир в ближайшее время перейдет на экологичные энергоносители, например природный газ. По их мнению, этот вид топлива будет наиболее котирующимся.

Поэтому, согласно их оценкам, нефтяная эпоха может завершиться к 2030 году.

В Total также ожидают, что спрос на электричество существенно возрастет к 2050 году, что приведет к удвоению доли покрытия потребностей человека в энергии по сравнению с текущими показателями в 20%.