Французский актер Жерар Депардье, у которого есть паспорт России, заявил, что не переставал любить российскую культуру, несмотря на войну в Украине. Об этом он сказал в интервью немецкой газете Augsburger Allgemeine.

В прошлом году Депардье выступил против российской агрессии и заявил, что направит все доходы от трех своих апрельских концертов в помощь жителям Украины.

Артист подчеркнул, что спустя почти год для ничего не изменилось, он по-прежнему считает себя русским и любит культуру России.

«Если я и люблю страну, то всегда за ее культуру», — сказал Депардье.

Он признался, что старается избегать разговоров на тему войны, поскольку мало кто может сказать по этому поводу что-то разумное. При этом Депардье подчеркнул, что нельзя «смешивать политику и актерское мастерство» и заявил, что война является «большой чушью».

В ноябре прошло года Депардье закрыл свой продюсерский центр в России. (gazeta.ru)