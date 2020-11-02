Франция усилит контроль границ после серии терактов

Франция усилит контроль за своими границами после серии терактов. Об этом заявил глава МВД Франции Жеральд Дармане в эфире телеканала BFMTV.

«Мы будем больше их контролировать. Я сделал предложение президенту и премьер-министру в ходе последнего совета обороны», — объявил министр.

Он подчеркнул, что усиление контроля не означает закрытия границ от иностранцев вовсе. Государство намерено сделать акцент лишь на нераспространение радикальных идеологий.

«Терроризм не имеет ничего общего с национальностью или цветом кожи. Имеет значение исламистская идеология, и именно с ней мы должны бороться», — пояснил Дармане.(Газета.Ru)