Foxconn объединится с Fisker для создания электромобиля

Основной подрядчик американской корпорации Apple — тайваньская компания Foxconn — совместно с американским производителем электромобилей Fisker Inc. разработает автомобиль с электрическим двигателем.

«Партнерство Fisker и Foxconn собрало вместе двух мировых лидеров в области инноваций, которые объединят усилия, чтобы раскрыть потенциал индустрии электромобилей», — говорится в заявлении, размещенном в среду на сайте Foxconn.

Базирующаяся в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) Fisker займется проектированием электромобиля и выводом продукта на рынок, Foxconn, как отмечается, будет выполнять задачи по поставке деталей, сборке и логистике.

Производство будущего автомобиля планируется начать в четвертом квартале 2023 года. Совместный продукт компаний будет ориентирован на глобальный рынок, в том числе на страны Северной Америки и Европы, а также Китай и Индию. Компании намерены производить более 250 тыс. машин в год.