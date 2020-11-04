Fox News: Байдену остается победить в Неваде для избрания президентом

Кандидату от Демократической партии Джо Байдену осталось одержать победу в штате Невада для избрания президентом. Об этом следует из прогноза Fox News.

По оценкам телеканала, Байден выиграет в Мичигане (16 выборщиков), после чего он заручится поддержкой уже 264 выборщиков.

Канал отмечает, что Невада, где лидирует Байден, дает шесть голосов выборщиков, которые необходимы политику для победы на выборах.

Если он их получит, то наберет минимально необходимые 270 голосов выборщиков.

В США проходят всеобщие выборы. Американцы выбирают президента и вице-президента, также им предстоит определить новый состав Конгресса. На пост главы Белого дома претендуют Джо Байден и Дональд Трамп. Исход во многом зависит от результатов в «колеблющихся штатах», где разница в рейтингах оппонентов минимальна. (Газета.Ру)