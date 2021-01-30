Формируется новый региональный формат — Баку-Анкара-Тегеран

Глава МИД Ирана Джавад Зариф завершил свое турне по странам региона и Турции. Целью его визита было обсуждение со всеми странами региона новой геополитической и экономической реальности, сложившейся после карабахского конфликта.

В Анкаре во время встречи со своим визави Мевлутом Чавушоглу, а также с президентом Турции Раджепом Тайибом Эрдоганом, стороны договорились о встречах на уровне глав МИД, а затем и глав государств в формате Турция, Иран, Азербайджан. Что является новым и интересным форматом для экономической и политической кооперации стран региона.

В своем комментарии для # депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков пояснил, что речь не идет об участии Ирана в обсуждениях по Карабаху.

«На сегодня не существует никакой нужды в этом, потому что мы конфликт уже урегулировали. У нас нет никакого желания разговаривать по этому поводу, и тем более нет желания приглашать новые страны в этот процесс. Руководство Азербайджана готово встречаться с руководством Ирана и России для реализации практических вопросов. Иными словами, мы встречаемся для того, чтобы обсудить более эффективное использование коммуникаций, которые открываются в регионе», — сказал депутат.

Мусабеков также добавил, что Россия контролирует железные дороги в Армении и является гарантом того, чтобы Армения соблюдала достигнутые договоренности — «поэтому мы с ней и ведем диалог в этом направлении».

«Что Ирану делать в вопросе карабахского конфликта? Поэтому мы не видим смысла обсуждения карабахского вопроса с Ираном. Но с другой стороны, Иран – это приграничное государство и если будут открываться все коммуникации, то у этой страны есть свой интерес, и он будет приниматься во внимание», — сказал он.

Говоря о предложенном формате «шести» как платформе сотрудничества региональных государств, парламентарий сказал, что это пока лишь предложение.

«Его реализация пока невозможна, потому что Грузия не собирается участвовать в форматах, где есть Россия, а об отношениях Армении с Турцией нам всем известно. Поэтому на сегодня пока готовится встреча Турция, Иран, Азербайджан. Вот это более реалистичный формат, который будет развиваться, и там есть перспективы», — сказал он.

Аналитик напомнил про уже существующие форматы регионального сотрудничества. Это Иран-Азербайджан-Россия и Турция-Грузия-Азербайджан.

«Поэтому пока «платформа шести» будет разбиваться на тройки, но самое главное — присутствие во всех этих тройках Азербайджана, как постоянного компонента, что очень важно. Есть еще один важный формат – Азербайджан-Турция-Туркменистан, и это тоже очень важный формат. Особенно в свете того, что мы решили ряд спорных вопросов с Туркменистаном. Это серьезный прогресс, в процессе переговоров активно участвовала Турция, чтобы найти компромиссное решение», — отметил депутат.

Что же касается отношений Турции и Азербайджана с Ираном, то тут нужно понимать, что для стран региона важно экономическое сотрудничество и экономическая кооперация, сказал он.

«Да, Иран пока под санкциями, но новая администрация США якобы намерена снять ряд санкций. Для Азербайджана и Турции с политической точки зрения важно, чтобы никакого обострения вокруг Ирана не было, потому что любые осложнения в этой стране так или иначе затронут и Турцию, и Азербайджан.

Поэтому нам нужно быть в диалоге и с Ираном тоже, чтобы понимать какие могут быть изменения. С тем, чтобы видеть какие риски могут возникнуть для Азербайджана и Турции. Поэтому формат этих трех государств может вывести на новый уровень экономического и политического взаимодействия, а также придаст более серьезный политический вес этому диалогу. Трехсторонний формат более эффективен, нежели двухсторонний», — резюмировал он.