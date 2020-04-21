Формат вступительных экзаменов в Азербайджане пока не определен

«Пока неизвестно, будут ли вступительные экзамены проходить в прежнем формате. Они должны пройти в соответствии с санитарно-гигиеническими правилами».

Как сообщает Report, об этом на проведенной пресс-конференции заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, сотрудники структуры серьезно работают над этим вопросом: «Они стараются, чтобы нынешняя ситуация не оказала дополнительного влияния на экзамен».

Председатель ГЭЦ напомнила, что в 1993 году экзамены прошли осенью: «Правда, в то время были иные условия. Наши враги мешали правильному построению системы образования. Сейчас ситуация намного сложнее. Думаю, что наш народ сможет достойно выйти из сложившейся ситуации».