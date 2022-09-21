Обращение президента России Владимира Путина по вопросу референдумов в оккупированных территориях т.н. Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Харьковской областей будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток». Об этом сообщает Telegram-канал Forbes со ссылкой на источники в администрации президента.

Как отмечает канал, выступление президента России должны были показать вечером, 20 сентября, однако, к 22.00 оно так и не состоялось.

«По информации двух источников Forbes в Администрации президента, записанное обращение будет показано 21 сентября, когда «проснется Дальний Восток», — говорится в сообщении.

20 сентября было объявлено, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, а также оккупированные Херсонская и Запорожская области проведут референдумы по вопросу вхождения в состав России с 23 по 27 сентября. Соответствующие законы и указы вступили в силу.