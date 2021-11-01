Флагман шестого флота ВМС США USS Mount Whitney проследовал из Эгейского моря в пролив Дарданеллы, сообщает Агентство Анадолу.

Судно длиной в 189 метров направляется в Черное море в сопровождении катеров Управления береговой охраны Турции.

Как сообщается, Mount Whitney направился в Черное море для участия в учениях НАТО.

Российский президент Владимир Путин назвал это частью тенденции к усилению военной активности западных стран вблизи российских границ.

«Корабль США зашел в Черное море – можем посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны», – отметил российский лидер в ходе совещания с руководством минобороны РФ и предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Путин также заявил, что Россия будет реагировать на попытки других стран нарушить «стратегический паритет», имея в виду глобальную систему противоракетной обороны, развернутую Соединенными Штатами и их союзниками.

«А мы с вами знаем… что некоторые наши зарубежные коллеги не оставляют попыток «сломать» этот паритет, в том числе с помощью развертывания элементов глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от наших границ, – заявил Путин. – Мы не можем не замечать этих угроз для безопасности России и будем соответствующим образом, адекватно ситуации на это реагировать».