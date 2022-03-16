Погашение Россией долларовых гособлигаций в рублях можно расценить как дефолт. Об этом сообщает международное рейтинговое агентство Fitch.

«Согласно критериям суверенного рейтинга агентства Fitch Ratings, выплата в национальной валюте купонов по еврооблигациям России в долларах, подлежащих погашению 16 марта, по истечении 30-дневного льготного периода будет означать суверенный дефолт», — отмечается в сообщении.

В агентстве добавили, что такая принудительная деноминация платежных обязательств снижает долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте до «C» с уровня «B». Это означает возникновение дефолтных процессов в стране.

В Fitch указали, что рейтинг может понизиться до уровня «D», а рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) будет снижен до «ограниченного дефолта», если выплаты по купонам не будут произведены в долларах, как изначально и требовалось.

Долгосрочный РДЭ России на уровне «С» означает, что страна неспособна зачислить инвесторам-нерезидентам купоны по облигациям федерального займа (ОФЗ) в национальной валюте, заключили в агентстве.