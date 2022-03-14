Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной валюте семи российских компаний, говорится в сообщении агентства.

Так, были понижены рейтинги «Автодора», «Почты России», ДОМ.РФ, «Роснано», РЖД, ФПК и «Связьинвестнефтехима» с «B» до «С».

Отмечается, что рейтинговые действия последовали вслед за понижением суверенного рейтинга России до «C».

«Несмотря на то, что у большинства российских госкомпаний достаточно ликвидности для удовлетворения требований по обслуживанию долга в национальной валюте, агентство считает, что долг в национальной валюте не может иметь рейтинги выше, чем долг в иностранной валюте, так как ЦБ России ограничил передачу долговых купонов ОФЗ в местной валюте нерезидентам. Мы считаем, что эти ограничения могут касаться не только долга ОФЗ, но и других долговых инструментов», — уточняется в сообщении Fitch.

Международное рейтинговое агентство Fitch 9 марта понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C»