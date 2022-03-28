Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз агентства.

Согласно информации, отзыв был осуществлен в связи с введением санкций в отношении России.

8 марта группа компаний Fitch объявила о приостановке своей деятельности в России. В частности, ограничения деятельности коснулось кредитных рейтингов и других услуг, которые предоставляют российские подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions. В рамках четвертого пакета санкций, принятого странами ЕС 15 марта 2022 года, европейским агентствам запрещено предоставлять рейтинговые услуги российским клиентам.