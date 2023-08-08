Власти Финляндии не исключают полного закрытия границы с Россией, заявил руководитель центра анализа ситуаций и рисков финской пограничной службы, подполковник Микко Лехмус. В интервью Yle он отметил, что руководство страны рассматривает несколько сценариев на случай серьезного наплыва россиян.

«Если они прибудут без каких-либо оснований, то им будет отказано во въезде <…> Закон о пограничной охране предусматривает в качестве крайней меры, что пункты пересечения границы могут быть закрыты», — пояснил Лехмус.

Он добавил, что Хельсинки пойдет на закрытие границы, если будет риск для безопасности государства. Лехмус подчеркнул, что погранслужба Финляндии готова к любой ситуации, даже к тысячам нелегалов, хотя и не ожидает подобного сценария в случае с россиянами. При этом представитель ведомства так и не уточнил, какое именно число приезжих заставит руководство страны пойти на полное закрытие границы. (Газета.Ру)