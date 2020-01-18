Financial Times описала сценарии сохранения власти у Путина

Расширение полномочий парламента, предложенное президентом в послании Федеральному собранию, открывает несколько возможностей для Владимира Путина по сохранению власти после окончания президентского срока в 2024 году, считает Financial Times.

Газета назвала три основных возможных сценария. По первому Путин вернется в Белый дом на должность премьер-министра. Второй предполагает, что Путин отойдет от прямого управления и останется во главе Госсовета, который будет «диктовать политику» правительству. По третьему Путин останется главой правящей партии, контролируя ситуацию через парламентское большинство. FT напомнила, что ранее обсуждались также сохранение власти через создание объединенного государства с Беларусью и «казахская модель» по примеру ушедшего с поста президента страны Нурсултана Назарбаева, сохранившего широкие полномочия.

Предложив изменения госуправления сейчас, Путин дал себе время подумать о транзите власти, считает источник FT, который, как утверждает издание, близок к Кремлю. «Путин хочет иметь конкретные механизмы власти и рычаги, которые он может использовать. Он не хочет быть стариком, который использует свой духовный авторитет, чтобы командовать всеми. Теперь у него есть несколько лет, чтобы подумать о транзите власти. Он может спокойно запустить тараканьи бега среди конкурентов [за место преемника]», — говорит собеседник FT.

Объявление на этой неделе долго планировалось и вытекает из желания создать политическое смятение, в котором единственной константой останется собственный авторитет Путина, говорят источники FT. Немногие собеседники газеты считают нового премьер-министра Михаила Мишустина, сменившего Дмитрия Медведева в Белом доме, серьезным кандидатом в преемники.

Уход Медведева из правительства на новую должность зампредседателя Совета безопасности может быть попыткой повысить падающие рейтинги, пишет FT. «Для Медведева хорошо сидеть без дела, пока кто-то более энергичный занимается непопулярными вещами. Медведев действительно спас себя. Это не повышение, но оно сохранит его политическое будущее», — цитирует газета источник, близкий к Кремлю. Обычное повторение схемы 2008 года, когда Путин уступил Медведеву президентский пост, уйдя в правительство, теперь сочли нерабочим из-за падения доверия россиян к Медведеву, указала FT. Подобный шаг вызвал бы протесты, схожие с теми, что прошли в Москве в 2011-м и 2012 годах, предполагает газета.

«Путин оставил себе пустое игровое поле с точки зрения будущей модели власти. Он держал свои карты близко к груди, [и сейчас] у него несколько вариантов, много времени и никого, кто мог бы быть явным потенциальным преемником. Теперь ни у одного из сильных игроков, которые считали себя возможными кандидатами, теперь нет никакого преимущества», — заявил собеседник FT, которого газета называет гендиректором крупной российской компании.