Фильм Таира Алиева вышел в финал Международного фестиваля

Короткометражный фильм «Qırmızı» («Красный») азербайджанского режиссера Таира Алиева вошел в число финалистов Международного кинофестиваля «ZILANT», который пройдет 20-21 февраля в Казани (Республики Татарстан, Россия), сообщает Trend Life со ссылкой на Главное Управление культуры города Баку.

Кинофестиваль «ZILANT» проводится с 2017 года, два раза в год. Фестиваль не ставит ограничений по жанру и тематике фильмов и предоставляет возможность кинематографистам со всего мира представить свои работы.

Фильм «Красный» рассказывает о школьнице, которая живет одна в глухой деревне. Ее единственная мечта — пройтись в новых красных туфлях по грязным проселкам.