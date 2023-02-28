В кинотеатре CinemaPlus состоялась долгожданная премьера независимой короткометражной мелодрамы «Девичья башня»» Мехти Агаева.

Фильм стал лауреатом 8 международных фестивалей, и как признался в интервью # режиссер картины, это было весьма ожидаемо:

«Мы с командой не сомневались, что фильм ждет успешная фестивальная судьба. Но в любом случае, всегда и везде последнее слово говорит зритель», — подчеркивает Агаев.

Среди приглашенных гостей был знаменитый азербайджанский режиссер Вагиф Мустафаев. Поздравляя молодых коллег, мэтр пожелал им дальнейших успехов в профессии и дал ценные советы.

В тридцатиминутной ленте создатели картины говорят о простых, но таких важных вещах, которые волнуют каждого:

«Идея фильма в том, чтобы показать, насколько важно найти в жизни своего человека, заниматься любимым делом и просто быть счастливым. Но порой, в суетливой погоне за ложными идеалами, мы умудряемся не заметить этого человека, даже если он совсем близко», — говорит режиссер.

Готовясь к премьере, создатели ленты не смогли поехать на фестиваль в США, где «Девичья башня» также имела большой успех.

До этого картину восторженно встречали в в Италии, Турции, Сингапуре, Румынии, Литве, Норвегии и Словакии.

Сюжет фильма повествует о случайном знакомстве двух разных людей, у каждого из которых своя жизнь, свои взгляды на нее. Однако во время знакомства оба понимают, что встретили «своего человека».

На протяжении всего фильма героям приходится делать выбор: либо сохранить все как есть и вернуться назад к своей повседневной жизни, либо начать новые отношения со «своим человеком», о котором каждый из них всегда мечтал…

Оператор-постановщик картины — Delee, художник-постановщик — Шахин Гасанли, монтаж — Аскер Рагимов, авторы саундтрека — Севда Алекперзаде, Эмма Алекперзаде и Рауф, продюсеры Мехди Агаев, Фариз Ахмедов, Эмиль Наджафов и Орхан Дадашев.

Главные роли исполнили Кенуль Джафарзаде, Тюркай Джафарли и Кямран Агабалаев.

Фильм был встречен бакинской публикой очень тепло. В финале создатели картины удостоились громких оваций.