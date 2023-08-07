Филиппины вызвали посла Китая после того, как китайская береговая охрана использовал водометы против их кораблей.

Как передает #, об этом сообщает AFP со ссылкой на заявление президента Филиппин Фердинанда Маркоса.

«Наш секретарь по иностранным делам вызвал сегодня посла Хуанга и передал ему вербальную ноту, содержащую фото и видео о том, что произошло, и мы ожидаем их ответа», — отметил он.

Инцидент произошел вчера, 6 августа. По версии береговой охраны Филиппин, Китай применил водометы во время доставки припасов филиппинским военным в районе спорных островов Наньша (английское название — Спратли) в Южно-Китайском море.

Власти Китая уверяют, что приняли меры, чтобы не допустить нелегальной перевозки грузов.