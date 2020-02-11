Филиппины сообщили США о расторжении военного договора

Министерство иностранных дел Филиппин отправило уведомление в США о расторжении военного договора. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Додо Дюлай в своем Twitter.

«Министр иностранных дел Теодоро Локсин подписал сегодня уведомление о прекращении действия договора о статусе иностранных вооруженных сил, которое будет немедленно доставлено в Посольство США в Маниле», — пишет заместитель главы МИДа.

Договор станет недействительным спустя 180 дней с момента получения Вашингтоном уведомления, как сообщает ТАСС со ссылкой на газету Manila Bulletin. Как отмечается, данные соглашения были подписаны в 1998 году и устанавливали правила въезда и пребывания американских военных на территории Филиппин. (gazeta.ru)

| 2020-02-11T19:10:28+00:00 11 февраля 2020, 21:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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