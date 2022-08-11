Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте сообщила о переносе начала чемпионата мира в Катаре.

11 августа Бюро Совета ФИФА приняло решение перенести матч и церемонию открытия с 21 на 20 ноября. Также был перенесен матч Сенегала и Нидерландов с 13.00 на 19.00 понедельника, 21 ноября. Катар в матче открытия сыграет с Эквадором в воскресенье, 20 ноября, в 19.00.

«Это решение последовало после оценки конкуренции и последствий, а также за тщательными консультациями и соглашением с ключевыми заинтересованными сторонами и принимающей страной. Владельцы билетов будут должным образом уведомлены по электронной почте о том, что соответствующие матчи были перенесены, а их билеты остаются в силе независимо от новой даты/времени», — сказано на сайте ФИФА.

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. (Газета.Ру)