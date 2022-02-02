Это был логический, ожидаемый итог политики шантажа, который выбрала Россия в диалоге с США и НАТО. Шантаж провалился. Напомню, что еще 17 декабря 2021 года Россия передала США проекты «договора о гарантиях безопасности». В Кремле потребовали от НАТО отказаться от расширения на восток и не размещать военные базы вблизи России. Кроме того, россияне потребовали не принимать в НАТО государства, ранее входившие в СССР, в том числе и Украину.

В итоге, еще в конце января посол США в России Джон Салливан передал Кремлю письменный ответ Вашингтона на требования о так называемых гарантиях безопасности – относительно нерасширения НАТО на восток. Речь идет о двух документах – от США и Североатлантического союза. Далее, государственный секретарь США Энтони Блинкен на брифинге, который состоялся 26 января и транслировался на Youtube, подчеркнул: США не будут публиковать ответы на «предложения» Кремля и призвал к этому же Москву.

Кроме того он сказал, что России остается решить, как реагировать, а США со своей стороны готовы к любому варианту развития ситуации, но не откажутся от принципа «открытых дверей» в НАТО. Также напомню, что ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тут же собрал экстренную пресс-конференцию и подтвердил, что Североатлантический альянс не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, в том числе Украины, на вступление в НАТО.

И вот уже президент России Владимир Путин впервые прокомментировал ответ НАТО и США относительно «гарантий безопасности». Он пожаловался, что основные требования РФ были проигнорированы. Об этом он сказал на пресс-конференции во вторник, 1 февраля, после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Основные опасения России были проигнорированы. Мы не увидели адекватного учета наших трех ключевых требований», – сказал Путин. Он добавил, что Североатлантический Альянс якобы дал обещание не расширяться на восток «ни на дюйм», однако обманул Россию. «Сказали одно, сделали другое. Как говорят у нас в народе, «кинули». Ну, просто обманули», – заявил президент РФ, добавив, что силы НАТО размещены в Польше, Румынии, странах Балтии.

По его словам, на западе якобы никто не подумал о том, что, если украинское государство станет членом НАТО и «начнет атаку на Крым», то российской армии придется воевать с альянсом. По убеждению главы Кремля, Соединенные Штаты не думают о безопасности Украины, а действия страны направлены на «сдерживание развития России».

«В доктринальных документах Украины написано, что они собираются вернуть Крым, в том числе военным путем. Представим, что Украина является членом НАТО, напичканная оружием, начинает операции в Крыму, не говорю даже про Донбасс. Это суверенная российская территория! Нам что, воевать с блоком НАТО?» – сказал Путин. О том, что Крым считается российской территорией только в РФ, а весь остальной мир признает его украинским, поддерживая территориальную целостность Украины, он почему-то «забыл».

В целом же, речи президента РФ являются классической попыткой свалить все с больной головы на здоровую. Ведь, это не Украина аннексировала часть территории России, а ровно наоборот. Это не Украина разожгла костер сепаратизма на востоке России, а наоборот. Это не в Верховной Раде звучат предложения отправить оружие сепаратистам и боевикам на востоке России, а в Государственной Думе призывают отправить оружие боевикам и сепаратистам на Донбассе.

Да, в ответ на совокупность всех агрессивных действий и угроз Украине, США и их союзники наконец-то, на восьмом году фактической российско-украинской войны, решили перейти от слов поддержки официального Киева к делу. И, парадоксально, но именно ультимативные заявления российской стороны, их фактический шантаж США и НАТО придали импульс данному процессу.

Очевидно, что запад во главе с США добился намного большего, чем в докризисный период уровня единства и сплочения. Можно сколько угодно говорить об особой позиции ФРГ или Хорватии, тем не менее, страны Запада сегодня едины как никогда в вопросе необходимости противостояния российской угрозе. В результате шантажа со стороны РФ, исчезли остатки сомнений в целесообразности существования НАТО.

Плюс, Украина получила большое количество современного оружия и шанс оказать серьезное сопротивление возможной широкомасштабной агрессии РФ, нанеся ей политически неприемлемый ущерб. Кремль требовал разговора только с США – в итоге прошли переговоры еще и с НАТО, и с ОБСЕ. Кремль требовал отвечать немедленно, иначе будет «страшный военно-технический ответ» — в итоге через полтора месяца президент РФ, поняв провал попыток шантажа, сетует на то, что «Россию кинули». Сказать, что это фиаско, значит, ничего не сказать.