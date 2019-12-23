Фестиваль «ЖАРА» впервые пройдет в Сочи

Международный музыкальный фестиваль «ЖАРА» 14 марта 2020 года впервые пройдет в Сочи, сообщают российские СМИ. Новая высокотехнологичная площадка курорта WOW Arena обещает вместить более 3000 поклонников фестиваля.

Гостей ожидает грандиозное шоу с выступлением популярных российских исполнителей – Григория Лепса, Сергея Лазарева, EMINа, Егора Крида и многие другие. Ведущие фестиваля – Юлия Барановская и Константин Тарасюк.

Напомним, что в следующем году фестиваль «ЖАРА» в Баку пройдет 29 июля – второе августа.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель «Русского радио» и премии «Золотой граммофон» Сергей Кожевников.

| 2019-12-23T19:25:36+00:00 23 декабря 2019, 20:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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