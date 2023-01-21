Сотни фермеров и представителей природозащитных организаций со всей Германии в субботу приняли участие в акции протеста в центре Берлина, требуя от властей предпринять больше усилий для развития сельского хозяйства. Демонстрация состоялась на фоне проходящей в Берлине международной ярмарки «Зеленая неделя». Об этом сообщило агентство DPA.

По его информации, в субботу сотни людей, выступающих за быстрые изменения в сельском хозяйстве, собрались у Бранденбургских ворот. Многие несли с собой транспаранты и плакаты. Также к главной достопримечательности германской столицы прибыли фермеры с 55 тракторами. В воздухе можно было увидеть большие воздушные шары с надписями «Агробизнес убит!» или «Защитите насекомых». Всего в демонстрации, как пишет DPA, планировали принять участие 10 тыс. человек.

Прибывшие фермеры вручили министру продовольствия и сельского хозяйства Германии Джему Оздемиру ноту протеста. «Мы ожидаем значительно большего от министра сельского хозяйства Оздемира и федерального правительства», — заявила представитель движения «Мы устали от этого!» Инка Ланге, имея в виду политику правящей коалиции в области сельского хозяйства.

Движение «Мы устали от этого!» выступает за справедливые цены производителей, социальные льготы, которые делают возможным экологическое потребление, и увеличение площади сельскохозяйственных угодий для выращивания сельхозпродукции для людей, а не для кормов.