Фергюсон попал в больницу после первого за восемь лет поражения

Американский боец смешанного стиля (MMA) Тони Фергюсон попал в больницу после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи на турнире UFC 249. Об этом сообщает TalkSport.

Фергюсон получил несколько серьезных рассечений и гематом, которые потребовали вмешательства медиков. Отмечается, что в больнице у бойца также диагностировали травму ноги.

36-летний Фергюсон проиграл техническим нокаутом в пятом раунде боя. Гэтжи завоевал пояс временного чемпиона UFC в легком весе. Фергюсон отдал должное оппоненту, назвав Гэтжи «хорошим бойцом».

Последний раз Фергюсон проигрывал в 2012 году. Тогда американец уступил судейским решением соотечественнику Майклу Джонсону.

Беспроигрышная серия Фергюсона насчитывала 12 побед. Это рекорд в его весовой категории.

| 2020-05-10T21:11:27+00:00 10 мая 2020, 21:59|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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