ФБР начало расследование планов участников беспорядка в Капитолии

ФБР расследует возможность того, что некоторые участники штурма здания Капитолия в Вашингтоне намеревались убить конгрессменов США и сотрудников здания или взять их в заложники

Как передает газета The Washington Post сообщение лиц, осведомленных с ходом разбирательства, следователи работают над тем, чтобы определить мотивы, а также «более значимые цели, если таковые и были», участников беспорядков, имевших оружие или какие-либо предметы, способные причинить физический вред.

Издание сообщает, что некоторые из участников штурма принесли с собой в Капитолий пластиковые стяжки, которые могли использоваться в качестве наручников.

«Мы не рассматриваем это как глобальный преступный сговор, но нам интересно понять, как люди применили бы такие предметы как пластиковые стяжки», — приводит издание слова сотрудника органов правопорядка, который не стал разглашать свое имя.

Как сообщал сайт kp.ru, Накануне Сотрудники ФБР обратились к жителям США с просьбой помочь установить личности участников штурма Капитолия и беспорядков в Вашингтоне. На данный момент более 50 задержали, правоохранительные органы по данному факту завели более 40 дел. Минюст США обвинил конгрессмена-республиканца Деррека Эванса в участии в беспорядках и захвате Капитолия.

Напомним, в минувшую среду, 6 января, сторонники действующего американского лидера Дональда Трампа вскоре после митинга ворвались в здание американского Капитолия и устроили беспорядки. В результате беспорядков погибли пять человек (kp.ru).