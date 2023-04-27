Наибольшее количество фанатов во время традиционной прогулки по пит-лейну было сосредоточено у гаража (бокса) команды Mercedes AMG Petronas F1 Team. В основном это были фанаты семикратного чемпиона Ф1, британского гонщика Люиса Хэмилтона, сообщает #.

Толпа, в том числе дети, выкрикивали имена пилотов, размахивали флагами команды и хвастались друг перед другом символикой с изображением Хэмилтона.

Представители команды Mercedes занимали юных фанатов интеррактивной игрой, а также любезно приглашали из толпы самых ярых фанатов Хэмилтона и Расселла сфотографироваться у бокса команды.

Помимо Великобритании, откуда родом Хэмилтон, в толпе можно было встретить поклонников самого популярного гонщика планеты из ОАЭ, Ирана, России и других стран.

Предлагаем читателям фоторепортаж #, посвященный фанатам легендарного Льюиса Хэмилтона: