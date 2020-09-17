Файез ас-Саррадж готов уйти в отставку в октябре

Глава признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии Файез ас-Саррадж заявил готовности уйти со своего поста в конце октября текущего года, сообщает Агентство Анадолу.

В своем обращении к согражданам по государственному телевидению Ливии, ас-Саррадж отметил, что «искренне желает» передать свои полномочия не позднее октября.

Он выразил надежду на то, что до октября Комитет по диалогу завершит свою работу, будет избран новый Президентский совет и станет известна кандидатура нового премьера.

Касаясь итогов встреч в рамках «Ливийского диалога», проходивших с 6 по 10 сентября в марокканском городе Бузника, глава ПНС дал высокую оценку политическому процессу под эгидой ООН.

«Мы надеемся, что эти переговоры станут основой для более масштабного согласия и договоренности. Последние переговоры были нацелены на объединение государственных структур, проведение парламентских и президентских выборов. Прямые выборы — это лучший выход для масштабного урегулирования в Ливии. Однако я готов поддержать и другие инициативы», — сказал глава ПНС.