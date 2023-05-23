Истребители F-16 являются важными для Украины в среднесрочной перспективе, но не изменят кардинально ход войны.

Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл, сообщает Голос Америки. По его убеждению, F-16 «создадут промежуточные возможности, которых украинцы пока не имеют, но не это изменит ситуацию кардинально».

«F-16 помогут украинцам, но не изменят баланс в корне», — добавил министр.

По его словам, в помощи США Украине «были другие значительно более высокие приоритеты» и поэтому передачу самолетов не начали раньше.

«Думаю, рационально было принять это решение сейчас… думаю, мы должны начать думать наперед на более длинную перспективу», — сказал Кендалл. (unian.net)