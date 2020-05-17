«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.

Решение о месте проведения конкурса было объявлено во время специального шоу «Евровидение: Europe Shine A Light», которое состоялось в субботу вместо отмененного из-за пандемии коронавируса «Евровидения-2020».

18 марта организаторы конкурса объявили, что «Евровидение» впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

«Евровидение-2020» в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на «Евровидении» в 2019 году. (interfax.ru)

| 2020-05-17T02:24:51+00:00 17 мая 2020, 11:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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