«Евровидение-2021» пройдет в Роттердаме

Международный песенный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме, сообщили организаторы.

Решение о месте проведения конкурса было объявлено во время специального шоу «Евровидение: Europe Shine A Light», которое состоялось в субботу вместо отмененного из-за пандемии коронавируса «Евровидения-2020».

18 марта организаторы конкурса объявили, что «Евровидение» впервые в истории существования отменено из-за коронавируса, конкурс состоится в 2021 году.

«Евровидение-2020» в этом году должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме. Нидерланды получили право приводить конкурс после победы своего исполнителя Дункана Лоуренса на «Евровидении» в 2019 году. (interfax.ru)