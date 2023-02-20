Сегодня ЕС отправляет в Армению гражданскую миссию (EUMA), сообщает Европейский совет.

EUMA была официально учреждена Евросоветом 23 января 2023 года. Как отмечалось в решении об отправке миссии, ее целью является содействие стабильности в приграничных районах Армении, налаживание сотрудничества на местах и обеспечение условий, способствующих усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном при поддержке ЕС.

По данным Еврокомиссии, исключительно гражданский персонал EUMA будет состоять из 100 человек, включая около 50 гражданских наблюдателей.

Управляющий директор EEAS по гражданскому планированию и поведению (CPCC) Стефано Томат будет выполнять функции гражданского командующего операцией, в то время как Маркус Риттер будет выполнять функции главы миссии.

Первоначальный мандат миссии охватывает два года.