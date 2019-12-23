Евросоюз выразил отношение к запуску движения поездов по Крымскому мосту

ЕС считает, что на открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту следовало получить согласие Украины, говорится в распространенном в понедельник заявлении европейской дипслужбы.
Президент России Владимир Путин в понедельник официально открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту. При этом президент лично проехал на поезде из Керчи в Тамань, после чего дал команду к отправлению первого пассажирского поезда в Крым с Московского вокзала Санкт-Петербурга в Севастополь. Грузовое железнодорожное сообщение планируется запустить с 1 июля 2020 года.
«РФ завершила строительство железнодорожного участка моста и открывает железнодорожное сообщение с Крымским полуостровом без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», — говорится в заявлении.
По мнению европейских дипломатов, мост также «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря». (РИА Новости)