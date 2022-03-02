Евросоюз внес в санкционные списки 22 высокопоставленных белорусских военных в связи с операцией на Украине. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документ, опубликованы в Официальном журнале ЕС.

В санкционные списки Европейского союза были включены: помощник министра обороны Беларуси по идеологической работе Леонид Касинский, помощник главы Минобороны по вопросам военной экономики и финансам Игорь Можиловский, начальник Департамента международного военного сотрудничества МО Беларуси Леонид Воинов и другие военные чиновники республики.

Решение вступило в силу с момента публикации.