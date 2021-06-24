Европейский Союз ввел новые экономические санкции против режима Александра Лукашенко в Беларуси. Соответствующее решение Совет ЕС принял в четверг, 24 июня. Об этом сообщает его пресс-служба. По информации корреспондента DW в Брюсселе, официальная публикация решения о санкциях ожидается позже в этот день.

В сообщении отмечается, что Евросоюз ввел новые ограничения в ответ на «эскалацию серьезных нарушений прав человека в Беларуси, насильственные репрессии против гражданского общества, демократической оппозиции и журналистов, а также принудительную посадку самолет Ryanair в Минске 23 мая 2021 года и последующее задержание журналиста Романа Протасевича и Софии Сапеги».

Новые экономические санкции распространяются на ряд секторов белорусской экономики. «Торговля продуктами нефтепереработки, хлоридом калия и продуктами, используемыми для производства и выпуска табачных изделий ограничены», — говорится в пресс-релизе. (DW)