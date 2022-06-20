Совет Европейского союза принял решение продлить санкции, введенные ЕС в ответ на аннексию Крыма и Севастополя Россией до 23 июня 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС в понедельник, пишет «Европейская правда».

Действующие до сих пор санкции были впервые введены в июне 2014 года.

Они включают запрет на ввоз в ЕС продукции из незаконно аннексированного Крыма или Севастополя, а также запрет на инфраструктурные или финансовые инвестиции и туристические услуги из аннексированного Крыма или Севастополя.

Экспорт определенных товаров и технологий в крымские компании или для использования в Крыму в транспортном, телекоммуникационном и энергетическом секторах, или для разведки и добычи нефти, газа и минеральных ресурсов также подпадает под ограничения ЕС.